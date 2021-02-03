محافظ المنيا يفتتح مركز الخدمات الاجتماعية بقرية ماقوسة .. صور

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم حاليا دفع العمل في كافة المشروعات، لافتتاح المزيد من مراكز الخدمات الاجتماعية لخدمة أهالينا بالقرى على مستوى مراكز المحافظة، ضمانًا لتحسين وتجويد الخدمة الاجتماعية المقدمة لأهالي القرى وتيسيرا على الأهالي في وصول جميع الخدمات.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المبنى مخصص لجميع أنشطة التضامن الاجتماعي لأهالي القرية، والتي تضم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي وتصل تكلفة انشائه الى مليون و700 الف جنيه.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أوضح أن مديرية التضامن الاجتماعي نجحت خلال عام 2020 ، في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، منها برنامج تكافل وكرامة ، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج في المحافظة 381 ألفا و735 مواطنا، كما تم تقديم أوجه الرعاية الضمانية والخدمات الأخرى، لـ 31 ألفا و107 مستفيدين، بالإضافة لاستمرار جهود المديرية في عقد تدريبات مكثفة لكافة للعاملين وذلك بهدف رفع كفاءتهم.

وأضاف المحافظ، ان مديرية التضامن الاجتماعي تساهم بشكل كبير في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مراحلها وذلك بالقري المستهدفة، حيث استهدف المرحلة الاولي من اعمال المبادرة في 6 قري المحددة، وهي (قرية كفر مغربي – الشيخ مسعود – شيبه – أولاد الشيخ – زعبرة – الشيخ عبادة)، بالإضافة للمساهمة في دعم الاسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة منازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب.





وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية حققت إنجازات كبيرة في المبادرات التي يتم تنفيذها ومنها مبادرة "2 كفاية"، حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة من اعمال المبادرة، 183 الفا و 263 اسرة، وذلك من خلال تقديم خدمات متعلقة بتنظيم الاسرة وحملات طرق الأبواب وعقد ندوات توعية في مختلف قري المحافظة، بالإضافة لتنفيذ اعمال البرنامج القومي للحماية" أطفال بلا ماوي"، حيث تم حصر جميع الحالات بنطاق المحافظة، عن طريق الوحدات المتنقلة، مع توافر فريق عمل مدرب يقوم بجذب الأطفال وإعادة دمجهم مع اسرهم، او توفير لهم مكان امن بالتنسيق مع مؤسسات الرعاية.