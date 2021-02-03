ملكة الجاذبية.. روبي تنشر صورة جديدة بعد تعرضها لإصابة بيدها

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت روبي ببدلة رياضية باللون الاسود و حازت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر ، ملكة الجاذبية ، سمارك يجنن .

وتتعاون الفنانة روبى مع بلال سرور وصابر كمال وهاني يعقوب لتقديم اغنية جديد بعنوان "يا ولا" والتى من المقرر ان تطرح قريبا وهى من انتاج وليد منصور.





وتستعد روبي، لطرح البومها الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة حيث تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين للرجوع على الساحة الغنائية بقوة.









انتهت روبي، من عدد من الأغاني تعاونت بها مع كل من الملحن محمد حمزة، والشاعر مصطفى حسن، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتوما، والشاعر أيمن بهجت قمر وعدد أخر من صنّاع الأغاني في الوطن العربي.









ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير ٢ فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد.



