ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ملكة الجاذبية.. روبي تنشر صورة جديدة بعد تعرضها لإصابة بيدها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:07 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة روبي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت روبي ببدلة رياضية باللون الاسود و حازت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي : 

قمر ، ملكة الجاذبية ، سمارك يجنن .

وتتعاون الفنانة روبى مع بلال سرور وصابر كمال وهاني يعقوب لتقديم اغنية جديد بعنوان "يا ولا" والتى من المقرر ان تطرح قريبا وهى من انتاج وليد منصور. 


وتستعد روبي، لطرح البومها الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة حيث تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين للرجوع على الساحة الغنائية بقوة.


انتهت روبي، من عدد من الأغاني تعاونت بها مع كل من الملحن محمد حمزة، والشاعر مصطفى حسن، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتوما، والشاعر أيمن بهجت قمر وعدد أخر من صنّاع  الأغاني في الوطن العربي.


ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير ٢ فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد.

كما تعاقدت روبي على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "شغل خواجات"، وهو أيضا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سلامة.  

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الكويت تنضم للسعودية.. قرار عاجل بمنع الوافدين من دخول البلاد أسبوعين

مفاجأة.. دولة تسجل 300 مليون إصابة بفيروس كورونا

لحظات مرعبة.. ثعابين عملاقة تتجول في شوارع مدينة أوروبية.. شاهد

نقابة الأطباء: 361 شهيدا بسبب فيروس كورونا

استنساخ قط في الصين.. شاهد

حازم إمام يتحدث عن سر خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها