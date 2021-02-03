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توك شو

يتعرض للتنمر.. عزة مصطفى تناشد مجلس الوزراء بحل مشكلة شاب الوحمة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:30 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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البهي عمرو
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك قصة لشاب يعانى من مشكلات صحية بسبب " وحمة طبيعية فى الوجه"، موضحًة أن هذه الوحمة دمرت حياة الشاب صاحب الـ 25 عامًا.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الشاب السيد أحمد،  يخاف من التنمر، ولا يريد الخروج فى الشارع بسبب ظروفه الصحية 

ولفتت إلى أن هذا الشاب ترك التعليم، وعندما يخرج للشارع يخرج فى الساعات المتأخرة، ويضع على وجهه شالا.

وأشارت إلى أن هذا الشاب عندما حاول أن يتعامل مع المواطنين تعرض للتنمر.

وطالبت عزة مصطفى شكاوي مجلس الوزراء بحل مشكلة هذا الشاب، بعد أن ذهب لأكثر من مستشفى وتم رفضه.

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