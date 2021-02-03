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أخبار العالم

كارثة صحية تتعرض لها ميانمار بسبب الإنقلاب.. صور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت مجموعة كبيرة من العاملين في الرعاية الصحية في ميانمار الإضراب عن العمل، في 70 منشأة، وذلك اعتراضا على الانقلاب العسكري في البلاد. 

واضرب الموظفون عن العمل، ووضعوا شريطة حمراء على ملابسهم، وذلك اعتراضا على الانقلاب في البلاد، ما يعرض مصابي فيروس كورونا في البلاد للخطر. 

فيما داهم جيش ميانمار مكاتب الزعيمة المدنية "أونج سان سوتشي"، وصادر أجهزة كمبيوتر ووثائق، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية، ونقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن أول أمس الإثنين، الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال "أونج سان سوتشي" والرئيس "وين مينت" ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.
كارثة صحية تتعرض لها ميانمار بسبب الإنقلاب.. صور
كارثة صحية تتعرض لها ميانمار بسبب الإنقلاب.. صور
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