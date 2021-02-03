تحرير 34 مخالفة تموينية و22 محضرا لعدم ارتداء الكمامة في المنيا





وقال اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى ، إن الحملات أسفرت عن تحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة ، تنوعت بين( عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية- عدم توافر اشتراطات صحية- ومخالفات نقص وزن ومواصفات وعدم اعطاء بون صرف وعدم نظافة وغيرها ) مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





و حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، 22 محضر لعدم ارتداء الكمامة، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا ، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .





وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.





وقال اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة، تنوعت بين( عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية- عدم توافر اشتراطات صحية-غيرها) مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



