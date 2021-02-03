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برلمان

نائبة تسأل الجزار: هل زيادة أسعار الوحدات السكنية تراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل؟

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:23 م
وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وجهت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، عددا من الأسئلة حول ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، وهو الأمر الذي يشغل اهتمام الرأي العام في الوقت الراهن، حسب تأكيدها. 

وتحدثت النائبة أمل سلامة في كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار  حول مجموعة من المحاور، أولها يتعلق بارتفاع سعر وحدات الإسكان الاجتماعى، فى الإعلان الرابع عشر، مساحة 90 متر الخاصة بمحدودى الدخل، حيث بلغ سعر الوحدة  310 الاف جنيه، قابلة للزيادة بمعدل 10% إضافة إلى فوائد التمويل العقارى البالغة 7% سنويا، مقابل نحو 200 ألف جنيه فى الإعلان السابق. 
 
وانتقلت النائبة للحديث حول، مدى مُراعاة البُعد الاجتماعي، ومدى تناسب تلك الزيادات مع المعدل السنوى لزيادة الدخل، وما تأثير تلك الزيادات على أسعار الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل. 

وسألت أمل سلامة وزير الإسكان عن هل ستؤدى تلك الزيادات إلى ارتفاع نسبة الركود فى قطاع التشييد والبناء الذى يعتبر قاطرة التنمية ويعمل فيه أكثر من 100 مهنة؟
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