عبد الستار حتيتة: يد الإخوان والنظام التركي ما زالت تعبث في الشأن الليبي

قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن يد الإخوان والنظام التركي ما زالت تواصل العبث في الشأن الليبي، وتحاول خلق حالة من الفوضى والارتباك.





وأكد "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال خرج تشكيل المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا عن طموحات النظام التركي والإخوان فإن المليشيات في طرابلس ستحاول الحيلولة دون تسليم السلطة.





وأشار إلى أن الإخوان سيسعون إلى محاولة خلق حالة من الفوضى والدخول بالبلاد إلى نفق مظلم.



