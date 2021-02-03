ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الستار حتيتة: يد الإخوان والنظام التركي ما زالت تعبث في الشأن الليبي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:44 م
عبد الستار حتيتة
عبد الستار حتيتة
Advertisements
قسم التوك شو
قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن يد الإخوان والنظام التركي ما زالت تواصل العبث في الشأن الليبي، وتحاول خلق حالة من الفوضى والارتباك.

وأكد "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال خرج تشكيل المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا عن طموحات النظام التركي والإخوان فإن المليشيات في طرابلس ستحاول الحيلولة دون تسليم السلطة.

وأشار إلى أن الإخوان سيسعون إلى محاولة خلق حالة من الفوضى والدخول بالبلاد إلى نفق مظلم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حتيتة: تواجد سلاح في إطار غير قانوني بليبيا سيدعم تواجد القتال والفوضى

عبدالستار حتيتة: 35 نائباً في البرلمان الليبي يعملون وفقاً للأجندة التركية والإخوانية

عبد الستار حتيتة: مصر نجحت في حقن دماء الليبيين.. فيديو

ترشيحاتنا

حارس ليفربول: أكره مواجهة صلاح في التدريبات

بهدف الشهرة والربح.. تفاصيل جديدة في قضية فيديوهات "أحمد ونهى" بالبحيرة

وزير الكهرباء: إزالة التعديات والتوصيلات من فوق أسطح البيوت تكلفت 1.5 مليار جنيه

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار أسيوط إلى 3 أشخاص.. و3 مصابين

اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب

توجيه عاجل من ولي العهد السعودي بشأن تزايد الحرائق بمنطقة الرياض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد