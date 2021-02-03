زكى الألفى: تطوير المركبات المدرعة يحقق الأمن والاستقرار الداخلي

قال اللواء محمد زكى الألفى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ما تشهده القوات المسلحة من طفرة يتجسد في التدريب، والتسليح والتطور التكنولوجى من خلال إعادة التنظيم والهيكل.





وأشار الألفى، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز، إلى أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لنماذج المركبات المدرعة استمرار لمتابعته لمنظومة العمل بالقوات المسلحة.





ولفت إلى أن تم اليوم عرض لنماذج تطوير بعض المركبات ذات الاستخدام المتعدد والتى تم تطويرها واستخدامها من خلال الاستفادة من خبرات القتال وخاصة فى مواجهة الإرهاب بالنسبة للقوات المسلحة.





وأوضح أن تطوير هذه المركبات يحقق الأمن والاستقرار الداخلى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمقاومة العناصر الإرهابية .





وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن القوات المسلحة قادرة دائمأ على تطوير أسلحتها لافتأ إلى أن مصانع الانتاج الحربى و الهيئة العربية للتصنيع قامت بانتاج المدرعات والمركبات وأعمال الصيانة وخاصة القوات الجوية.