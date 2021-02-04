موقع nbc news: بروتينات صغيرة تغطي الجزء الخارجي من كورونا استهدفها الباحثون لإنجاح اللقاحات

خلال الفترة الماضية ركز العلماء على عدد قليل من الطفرات في فيروس كورونا الذي يقولون إنه يمكن أن يشكل تحديات صحية عامة جديدة إذا انتشر على نطاق واسع.





تعتبر البروتينات الشوكية الصغيرة التي تغطي الجزء الخارجي من الفيروس ضرورية لفعالية اللقاح.



ووفقا لما ذكره موقع "nbcnews " البروتينات الصغيرة التي تغطي الجزء الخارجي من الفيروس هي التي استهدفها الباحثون بنجاح لإنتاج لقاحات ، واستخدامها لتحفيز جهاز المناعة في الجسم لإنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس، ولاحظوا بعض الطفرات التي أجبرت مصنعي اللقاحات على التفاعل، هناك متغير تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا له أهمية خاصة بسبب الطفرات في بروتين ارتفاع الفيروس الذي يمكن أن يجعل الأجسام المضادة أقل فعالية ضده.





وعلى الرغم من أن أيًا من هذه التغييرات لم ينتج عنه فيروس قادر على التهرب من اللقاحات الحالية ، إلا أنه مجال تركيز مكثف لباحثي فيروس كورونا.





قال سايمون كلارك ، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة الخلوية بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة: "إن بروتين السنبلة هو المفتاح الذي يفتح خلايانا". "إذا كانت لديك طفرات في بروتين السنبلة ، فيمكن أن يجعل هذا المفتاح يعمل بشكل أكثر فاعلية ، أو يمكنه تغيير بنية المفتاح بشكل طفيف بحيث لا يزال بإمكانه الوصول إلى خلايانا ، والآن لا تستطيع الأجسام المضادة الارتباط بها وإيقافها عن العمل ".





وجد تحليل مبكر من Moderna أنه بينما يبدو أن لقاحها أقل فعالية ضد البديل الجنوب أفريقي ، ظلت الأجسام المضادة أعلى من مستويات الحماية. لقاح Pfizer-BioNTech أقل فاعلية بشكل طفيف ضد سلالة جنوب إفريقيا ، وفقًا لدراسة لم تتم مراجعتها بعد.



المحتمل أن يكون الفيروس التاجي قد خضع لآلاف التغييرات منذ أن انتقل إلى البشر لأول مرة. العديد من المتغيرات المختلفة ، بما في ذلك واحد تم الإبلاغ عنه لأول مرة في المملكة المتحدة وآخر يعتقد أنه ظهر في البرازيل ، يتم تتبعها بالفعل في جميع أنحاء العالم.

لكن العلماء لا يزالون قلقين بشأن ظهور متغيرات أخرى لفيروس كورونا ، خاصة إذا ظهر أحدها يجعل اللقاحات عفا عليها الزمن.

قال كلارك: "يمكن للطفرات أن تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو تجعل الفيروس أقل عرضة لبعض الأجسام المضادة ، لذلك يكون هذا دائمًا مصدر قلق كبير".

قال الدكتور بروس واي لي ، أستاذ السياسة الصحية والإدارة في جامعة مدينة نيويورك ، إنه حتى الآن ، يبدو أن اللقاحات تحمي من المتغيرات المعروفة. وأضاف أنه حتى لو كان اللقاح أقل وقاية من سلالة واحدة ، فمن المحتمل أنه لا تزال هناك فوائد ، مثل الوقاية من الحالات الأكثر خطورة لـ Covid-19 ، والتي لا تساعد المرضى فحسب ، بل تقلل أيضًا من الضغط على المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

قال لي: "يبدو الأمر كما لو كان لقاح الإنفلونزا فعالًا بنسبة 30 في المائة ، فما زلنا نوصي بالحصول على لقاح الإنفلونزا"

لكن هذا لا يعني أنه لا تزال هناك مخاطر - خاصة مع الدور الحاسم الذي يلعبه بروتين سبايك الفيروس.





