بلينكن يصدر توجيهاته بإنشاء فريق خبراء ذوي رؤية مشددة تجاه إيران

أمر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روب مالي، بتشكيل فريق تفاوضي مكون من دبلوماسيين وخبراء لإعداد قائمة بالخيارات المتواجدة أمام الولايات المتحدة فيما يخص إيران.





ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن التعليمات الجديدة التي أصدرها بلينكن، تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحاول تجنب التفكير الجماعي عند صياغة سياساتها بشأن إيران، لكنه سيتم الأخذ بمجموعة متنوعة من الآراء في الاعتبار.





وطلب بلينكن من مالي أيضًا بأن يكون الفريق مكونًا من أشخاص "أكثر شدة " تجاه إيران.





وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مالي على تواصل مع نظرائه الأوروبيين ومسؤولين آخرين من إسرائيل، ودول الخليج، موضحًا أن المسؤولين في إسرائيل والخليج، قلقون من أن مالي سيكون متساهلًا للغاية مع إيران.





وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، لـ "أكسيوس" بأن "الوزير بلينكن يبني فريقًا متخصصًا، ومكونًا من خبراء ذوي رؤية واضحة مع مجوعة متنوعة من الآراء".