الصعيدي: الاحتفال بوثيقة الأخوة الإنسانية دعوة للشعوب جميعها للتكاتف من أجل حل القضايا والمشكلات بالعالم

شاركت اليوم الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، في احتفالية الأزهر الافتراضية عبر الإنترنت، باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، بمشاركة لفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف، والكنائس المصرية والعالمية، وعدد كبير من الخبراء والأساتذة في مجال الأديان، والقانون، والاجتماع، والإعلام، والأدب، للحديث حول دور وثيقة الأخوة الإنسانية.









وخلال اللقاء قالت د. نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، إن الاحتفال بالوثيقة عرس تاريخى ومحفل عالمى لإحياء الأخوة الإنسانية في العالم كله، ففي هذا الاحتفال إعلاء للقيم الإنسانية الرفيعة، والتأكيد على الإخاء بين البشر جميعًا، والتأكيد على قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، وأن الأديان لم تكن أبدًا مثيرة للعنف وإراقة الدماء.







وأضافت "أن الاحتفال بالوثيقة نداء للعالم كله ودعوة للشعوب جميعها إلى ‏التكاتف من أجل التوصل إلى حلول للقضايا والمشكلات التي يعاني منها العالمى؛ لقد استقبلنا هذه الوثيقة واستقبلها العالم كله بالأمل والتفاؤل والفرح والسرور إذ الشعوب جميعها عطشى إلى السلام والحرية والكرامة، حيث بذلت جهود ضخمة وأموال طائلة لترسيخ العنف والنزاعات الطائفية والصراعات البغيضة التي أنهكت البشرية وخلفت أرامل ويتامى ومساكين وشعوبًا ذاقت المر والضر".







وتابعت عميدة العلوم الإسلامية، قائلة: إنه كان لزاما علينا نشر هذه الوثيقة وتعليمها لأجيالنا وغرس قيمها في نفوسهم وكان ذلك من خلال جملة من المشاريع والبرامج.







وأوضحت أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب حرص على نشر الوثيقة وتطبيق بنودها من خلال تطوير مناهج معاهد البعوث الإسلامية الخاصة بالوافدين، إذ كانت قيم الوثيقة حاضرة في كل المناهج، كما كان هناك منهج خاص بالثقافة الإسلامية للوافدين احتلت الوثيقة فيه وحدة كبيرة، وكان هناك سلسلة التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فجاءت وثيقة الأخوة الإنسانية حاضرة في المستوى الخامس منها وكذلك كانت هناك الأنشطة والندوات والرحلات والمعارض والمسابقات التي يعقدها المركز؛ لإظهار قيم التسامح والتخلص من السلوكيات السلبية تجاه الآخر.









وأضافت أنه تم تخصيص مكان في المعاهد باسم ملتقى الأخوة الإنسانية ليكون منطلقًا لاجتماعات الطلاب حول الوثيقة ودراستها والنقاش حولها وتفعيلها كما كان هناك ملتقى شهري للطلاب الوافدين تحت عنوان ملتقى الأخوة الإنسانية والذي جاء رسالة واجبة علينا نؤديها للأجيال القادمة ومسؤولية نلقيها على عاتق الجميع لننتقل بالأجيال صفاء، وسلامًا من جيل إلى جيل وصولًا إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة، وقد اتخذ هذا البرنامج من الوثيقة قاعدة له وأساسًا وزادًا.