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فن

خالد النبوى يروج لـ"قمر 14" على طريقته

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
روج الفنان خالد النبوي  لفيلمه القادم "قمر 14" بصورة جديدة له من خلال حسابه  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات التي تكشف حب جمهوره له و تشوقهم له.

ويشارك خالد النبوي فى بطولة فيلم "أهل الكهف" بجانب كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة. 


و احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوي بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .



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