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أكبر تحدي واجه العالم.. أشرف صبحي: النموذج المصري لتنظيم بطولة العالم لليد أثبت كفاءة كبيرة.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:09 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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محمود محسن
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر قامت بتنفيذ حدث رياضي يسمي «بطولة الكورونا» وليس بطولة كأس العالم، مضيفا أن «بطولة الكورونا» تعني أن كل الأمور التي تحدث خلال كل بطولة لن يسمح بها هذه المرة من ازدحام وحضور جمهور خاصة في جائحة كورونا وكان بمثابة تحدي كبير.

وأضاف «صبحي» خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الصحة، أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا.

وتابع وزير الشباب والرياضة، إن الاتحاد الطبيعي من قبل أجهزة الدولة لتنظيم أى بطولة بالدولة المصرية يكون قائما على التنسيق الأمني فقط، ولكن هذه المرة فى بطولة كرة اليد قامت الوزارة بتنظيم تلك البطولات من الناحية الأمنية والصحية معا.

وأشار صبحي إلى أن الدولة المصرية استطاعت تنظيم بطولة اليد مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازة والوقائية، لحماية كافة الوفود المشاركة في البطولة.


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