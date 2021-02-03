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أبو العينين: 7 تريليونات جنيه قيمة إنجازات 7 سنوات لقطاع الإسكان.. يجب فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بطرق غير تقليدية.. وكيل النواب يطالب "الجزار" بتشكيل لجنة للرد على مطالب أعضاء المجلس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:10 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح عدسة خالد مشعل
أبو العينين وكيل مجلس النواب أمام الجلسة العامة :
- كل مليون وحدة سكنية تضيف للناتج القومي تريليون جنيه
- مشاركة بعض المطورين في المشروعات أمر في منتهى الأهمية لتوفير التمويل
-  يجب أن يكون هناك بحث عن مصادر بديلة لتمويل مشروعات الإسكان
-  ما يحدث الآن في مشروعات الاسكان رسالة عصرية تجعل كل مصري يفتخر بها


دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزير الإسكان بتشكيل لجنة للرد على مطالب أعضاء المجلس، مؤكدا أن كل النواب محقون في كل مطالبهم من وازع المصلحة الوطنية.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية.

ووجه أبو العينين التهنئة للقيادة السياسية والحكومة، على النهضة الحضارية التي تشهدها مصر، قائلا: كنت رئيس لجنة الإسكان من 20 سنة ورأيت فارقا كبيرا في التخطيط.

وتابع: في السابق كانت تتحول المجتمعات الجديدة إلى مدن أشباح بسبب تأخر دخول المرافق، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن رسالة عصرية، تجعل كل مصري يفتخر بها.

وأشار أبو العينين، إلى أن كل مليون وحدة سكنية تضيف للناتج القومي تريليون جنيه، فضلا عن القيمة المضافة للأراضي التي تعمل على زيادة أسعارها.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن إنجازات 7 سنوات في قطاع الإسكان والمرافق حقق 7 تريليونات جنيه قيمة مضافة.

وقال: إنّ بحثنا عن بدائل المياه من خلال عمليات التحلية، يؤكد أننا في مرحلة الفقر المائي، وهو رسالة للعالم ولكل من يكتبون ضد مساعينا لحل أزمة المياه.

وطالب أبو العينين، بضرورة مواجهة البيروقراطية في وزارة الإسكان، لاسيما وأن هناك تأخيرا وبطئا في تنفيذ بعض المشروعات، الأمر الذي يتطلب وجود نظام جديد لتقييم الآداء أولا بأول.

ودعا وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك بحث عن مصادر بديلة لتمويل مشروعات الإسكان، خصوصا وأن مواد البناء تزداد أسعارها من وقت لآخر، مشيرا إلى أن المشتري لا يستطيع تحمل أعباء إضافية.

وأشار إلى أن مشاركة بعض المطورين في المشروعات أمر في منتهى الأهمية فيما يتعلق بتوفير التمويل، مشددا على أهمية فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بطرق غير تقليدية.
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