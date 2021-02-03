محافظ شمال سيناء: سوق الجملة بالعريش مشروع قومي جديد على أرض الفيروز

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء، وتم تصميمه ليكون على أحدث طراز ، تم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة.





وأكد اللواء المحافظ، أن سوق العريش لتجارة الجملة، يعد أحد المشروعات الاقتصادية التابعة لمحافظة شمال سيناء، كأحد أنشطة صندوق الخدمات و له حساب مستقل بالايرادات والمصروفات.









وقال أثناء انعقاد اجتماع لمناقشة اللائحة الأساسية لسوق الجملة بالعريش، وذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ومحمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، وأماني رسلان، مدير إدارة التعاون الاستهلاكى في مديرية التموين، واسامة الشريف مدير ادارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، وممثل عن الشئون المالية والقانوني، أن من بين أهداف السوق، القيام بمهام وأعمال خدمات التسويق للخضر والفاكهة والأسماك وتوفيرها في الأسواق بالأسعار المناسبة، الاستفادة من فائض المعروض من الخضر والفاكهة في تصنيعها وتعليبها وتوزيعها .









وقال اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، إن السوق يساهم في زيادة فرص التصدير للإنتاج الخاص بالمحافظة، وذلك باستخدام أحدث الدراسات التسويقية مع الاتصال بالأسواق الأخري لمد التجار بالمعلومات اللازمة، وتنظيم حركة تداول الخضر والفاكهة والأسماك، وتقليل الفاقد ومنع الاحتكار، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتشجيع إقامة مشاريع خدمية في المنطقة المحيطة.









من جانبه، استعرض العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أهداف واختصاصات السوق، وتشكيل الهيكل التنظيمي لجهاز السوق، واختصاصات مجلس الإدارة، والجهاز التنفيذى للسوق واختصاصاته، والنظام المالي للسوق، ونظام العمل والتشغيل.









بدوره أكد محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، أنه يقع على مساحة 60 ألف متر مسطح بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة ).









أشار محمد عيد ، الي أنه يضم 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن ، أسماك ، لحوم ، وخضروات وفاكهة ) ومجمع مطاعم وكافيتريات ومحلات خدمية متنوعة ومسجدا وخزانا رئيسيا للمياه ومبنى اداريا ومصنع ثلج وميزان بيسكول وبوابات اليكترونية .. الى جانب ثلاجات تبريد وتجميد وغرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها مكتب شهر عقارى ، مكتب تأمينات ، مكتب تموين ، مبنى خدمات إدارى ، بنوك ، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق ، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات ، وأسوار خارجية .