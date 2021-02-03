ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ شمال سيناء: سوق الجملة بالعريش مشروع قومي جديد على أرض الفيروز

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:38 م
سوق الجملة بالعريش
سوق الجملة بالعريش
Advertisements
احمد صالح
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء، وتم تصميمه ليكون على أحدث طراز ، تم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة.
 

وأكد اللواء  المحافظ، أن سوق العريش لتجارة الجملة، يعد أحد المشروعات الاقتصادية التابعة لمحافظة شمال سيناء، كأحد أنشطة صندوق الخدمات و له حساب مستقل بالايرادات والمصروفات.


وقال أثناء انعقاد اجتماع لمناقشة اللائحة الأساسية لسوق الجملة بالعريش، وذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ومحمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، وأماني رسلان، مدير إدارة التعاون الاستهلاكى في مديرية التموين، واسامة الشريف مدير ادارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، وممثل عن الشئون المالية والقانوني، أن من بين أهداف السوق، القيام بمهام وأعمال خدمات التسويق للخضر والفاكهة والأسماك وتوفيرها في الأسواق بالأسعار المناسبة، الاستفادة من فائض المعروض من الخضر والفاكهة في تصنيعها وتعليبها وتوزيعها .


وقال اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، إن السوق يساهم في زيادة فرص التصدير للإنتاج الخاص بالمحافظة، وذلك باستخدام أحدث الدراسات التسويقية مع الاتصال بالأسواق الأخري لمد التجار بالمعلومات اللازمة، وتنظيم حركة تداول الخضر والفاكهة والأسماك،  وتقليل الفاقد ومنع الاحتكار، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتشجيع إقامة مشاريع خدمية في المنطقة المحيطة. 


من جانبه، استعرض العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أهداف واختصاصات السوق، وتشكيل الهيكل التنظيمي لجهاز السوق، واختصاصات مجلس الإدارة، والجهاز التنفيذى للسوق واختصاصاته، والنظام المالي للسوق، ونظام العمل والتشغيل. 


بدوره أكد محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، أنه يقع على مساحة 60 ألف متر مسطح بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة ). 


أشار محمد عيد  ،  الي أنه يضم 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن ، أسماك ، لحوم ، وخضروات وفاكهة ) ومجمع مطاعم وكافيتريات ومحلات خدمية متنوعة  ومسجدا وخزانا رئيسيا للمياه  ومبنى اداريا ومصنع ثلج وميزان بيسكول وبوابات اليكترونية .. الى جانب ثلاجات تبريد وتجميد وغرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها  مكتب شهر عقارى ، مكتب تأمينات ، مكتب تموين ، مبنى خدمات إدارى ، بنوك ، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق ، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات ، وأسوار خارجية .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لجنة القيادات تلتقي المتقدمين لوظائف قيادية بشمال سيناء

مجمع صناعي حرفي .. بشرى سارة لأهالي شمال سيناء| تفاصيل

مخلفات القمامة..سوق الخضار بميدان الرفاعي صداع مزمن للأهالي في العريش

إعادة افتتاح ميدان الفواخرية بالعريش أمام الحركة المرورية

محافظ الغربية: بسيون تشهد نقلة حضارية عقب افتتاح السوق النموذجي الشهر المقبل

بتكلفة 180 مليون جنيه.. شوشة: شمال سيناء تستعد لافتتاح أول سوق جملة مطور بالعريش

ترشيحاتنا

تأجيل سداد الفواتير وتعويض المواطنين.. وزير الكهرباء أمام مجلس النواب

اعتذار وندم.. رسالة من رانيا يوسف بعد تصريحاتها عن الحجاب

صناعة محتوى جنسي لجني الأرباح.. الحبس والغرامة في انتظار أحمد ونهى

أحمد موسى: الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في هذا الموعد.. فيديو

حازم إمام يتحدث عن سر خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

لحظات مرعبة.. ثعابين عملاقة تتجول في شوارع مدينة أوروبية.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها