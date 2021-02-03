وزير الشباب للنواب: ستاد القاهرة جاهز.. وتطوير ورفع كفاءة وإنشاء 444 مركز شباب في 8 محافظات

عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بيانه عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمود حسين.





وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هناك اهتماما بتطوير وتجهيز الاستادات، مشيرا إلى أن استاد القاهرة جاهز منذ بداية شهر يناير، وهناك دعم وتطوير لكل الاستادات، متابعا "عملنا 6 استادات و11 ملعبا آخر".





وتحدث وزير الرياضة، عن تطوير ودعم مراكز الشباب والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 444 مركز شباب بمبلغ 437 مليون جنيه بمحافظات (أسيوط - سوهاج - البحيرة - قنا - اسوان - الشرقية - بني سويف - الجيزة).





وأكد الوزير أنه جار تنفيذ (15) مركز شباب بمحافظات (الشرقية - الجيزة - بني سويف) بمبلغ 30 مليون جنيه ومستهدف إنهاء الأعمال بهم قبل 30/6/2021، كما تم تطوير وإنشاء مراكز الشباب في الفترة من يوليو حتى ديسمبر ۲۰۲۰ فقط، بإنشاء 133 ملعب خماسي + فاتوني+ تدريب + اكريلك بمراكز الشباب بمبلغ 170 مليون جنيه، وإنشاء 6 حمامات سباحة بمراكز الشباب بمبلغ 51.6 مليون جنيه.





وأوضح أنه تم إنشاء وتطوير 14 مركز شباب بمبلغ 346 مليون جنيه، بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين.



