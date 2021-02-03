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أخبار البلد

35 شركة عربية وعالمية في ندوة تكنولوجيا صناعة الأسمدة بأسوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:26 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شيماء مجدي
افتتح المهندس عادل كريم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن بجمهورية العراق الندوة الفنية الأولي والتي تعقد بمدينة أسوان .

وأكد رئيس الاتحاد العربي على أهمية متابعة الموضوعات التي يناقشها برنامج الندوة الفنية، والتي تستعرض أهم المستجدات التقنية بتكنولوجيا صناعة الأسمدة من خلال مجموعة متميزة من المتحدثين العرب والأجانب، حيث تهدف الندوة والاتحاد بشكل عام إلى بناء وتبادل المعرفة والوقوف علي المستجدات العالمية للتكنولوجيا الصناعية.

وأشار إلى أن الندوة تستضيف عدد من المشاركين من أكثر من 35 شركة عربية وعالمية مما يعكس الاهتمام بهذا الحدث الهام والذي يتناسب مع متطلبات الصناعة والطلب المتزايد على الأسمدة بمنتجاتها المختلفة بغرض تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 
       
ومن ناحية أخري قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة - ممثل صناعة الأسمدة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد، عن بدء فعاليات الندوة الفنية حيث تستمر اعمال الندوة على مدار يومان متتاليان، عبر خاصية التواصل عن بعد والحضور الفعلي والتي يوفرها الإتحاد عبر منصة متخصصة للتواصل بين الحضور من البلاد المختلفة. مشيرًا الي ان برنامج اليوم الأول قد شهد عدد من الموضوعات المحورية الهامة حيث تطرقت أوراق العمل إلي:
 
- التعافي من فيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- الحلول الرقمية لتحسن النظم والحلول العملية داخل مصانع الأسمدة.
- التشغيل السلس لمحطات اليوريا.
- المحفزات التخليقيه لمحولات الامونيا.
- عمليات التحكم بالمغنسيوم.
- تجديد الخيارات وإمكانيات تنويع المنتجات. 
- أحدث الابتكارات الخاصة بحمض النيتريك.
- تكنولوجيا إنتاج الأسمدة المتخصصة.
 
يذكر أن الندوة الفنية الاولي الإتحاد يشارك بها أكثر من 140 مشاركا من 22 دولة حول العالم، في حين تشارك أكثر من 35 شركة من البلدان التالية مصر، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، ليبيا، المغرب، الامارات العربية، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، المانيا،اسبانيا، سويسرا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
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