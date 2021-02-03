وزيرة البيئة تكشف عن سبب تواجدها في البحر الأحمر اليوم

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن زيارتها لمدينة الغردقة اليوم تأتي في أطار خطة وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية دون أي إضرار، معقبة: تواجدي اليوم في البحر الأحمر من أجل مناقشة بعض المشروعات الخاصة بالسياحة البيئية.



وأضافت "فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال المخالفات التي ترصد الصيد الجائر، منوهة إلى أنه سيتم إقامة جلسات مناقشة مع الصيادين لحل المشكلات التي تواجههم.



وأشارت إلى أنه سيتم أيضا مناقشة أهمية الشعب المرجانية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تعد ثروة من ثروات مصر، كما أنها تمثل رأس مال كبير لمصر.



وأوضحت أن الصيد بالجر والسحب في مناطق البحر الأحمر كان سبب أساسي في تدمير الشعب المرجانية، معقبة: هناك تشريعات وقوانين تم وضعها من أجل حماية الشعب المرجانية والموارد البيئية.



واسترسلت الوزيرة قائلة: حاليا نقوم بمتابعة عدد الصيادين والمراكب المتواجده في البحر الأحمر سواء للمصريين أو إجانب من أجل متابعتهم"، مشدده على أن هذا الأمر ليس له أي علاقة بجني وكسب الأموال.