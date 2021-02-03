ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة البيئة تكشف عن سبب تواجدها في البحر الأحمر اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:34 م
ياسمين فؤاد، وزيرة
ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
Advertisements
إسراء صبري
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن زيارتها لمدينة الغردقة اليوم تأتي في أطار خطة وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية دون أي إضرار، معقبة: تواجدي اليوم في البحر الأحمر من أجل مناقشة بعض المشروعات الخاصة بالسياحة البيئية.

وأضافت "فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال المخالفات التي ترصد الصيد الجائر، منوهة إلى أنه سيتم إقامة جلسات مناقشة مع الصيادين لحل المشكلات التي تواجههم.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا مناقشة أهمية الشعب المرجانية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تعد ثروة من ثروات مصر، كما أنها تمثل رأس مال كبير لمصر.

وأوضحت أن الصيد بالجر والسحب في مناطق البحر الأحمر كان سبب أساسي في تدمير الشعب المرجانية، معقبة: هناك تشريعات وقوانين تم وضعها من أجل حماية الشعب المرجانية والموارد البيئية.

واسترسلت الوزيرة قائلة: حاليا نقوم بمتابعة عدد الصيادين والمراكب المتواجده في البحر الأحمر سواء للمصريين أو إجانب من أجل متابعتهم"، مشدده على أن هذا الأمر ليس له أي علاقة بجني وكسب الأموال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أقبح الأنواع.. خبير محميات طبيعية يكشف خطورة سمكة البومة على المواطنين

ياسمين فؤاد: مصر تمتلك ثروات طبيعية لا توجد في العالم بأسره

وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة البحر الأحمر فى جولة تفقدية

على مدار يومين.. وزيرة البيئة تزور محافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية لمتابعة عدد من الملفات

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في هذا الموعد.. فيديو

صناعة محتوى جنسي لجني الأرباح.. الحبس والغرامة في انتظار أحمد ونهى

المجلس الأعلى للإعلام يمنح المواقع الإلكترونية غير المرخصة 3 أشهر لتقنين الأوضاع

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا بشأن شرم الشيخ ودهب

بيان مهم من الخطوط القطرية بشأن الرحلات الجوية مع السعودية

حسام عاشور يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها