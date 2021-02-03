ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تعتمد 27 محفظا متطوعا بالتنسيق مع وزارة التضامن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:01 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار 27 محفظًا ومحفظة متطوعين «المجموعة الرابعة عشر» من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إجمالى من تم إجازتهم حتى تاريخه 2213 محفظًا ومحفظة، وجارٍ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.
 
ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى بيان بأسماء المعتمدين وهم: 
1. إيناس سعيد على إبراهيم
الدقهلية
2. خديجة عادل السعيد الخولي
الدقهلية
3. رضا محمد محمد الخميسي
الدقهلية
4. شيماء محمد إبراهيم أحمد عبد الله
الدقهلية
5. عائشة محمد محمود العشري
الدقهلية
 
6. عزيزة مسعد حسن بربر
الدقهلية
7. نادية محمد رمضان أبو مسلم
الدقهلية
8. نيفين محمود نبيه السيد
الدقهلية
 
9. ياسمين عبد المنعم إبراهيم
الدقهلية
10. إيمان سعيد شفيق مبارك
الدقهلية
 
11. سحر شعبان إبراهيم شعبان
الدقهلية
 
12. صافيناز أحمد يحيى السعيد
الدقهلية
 
13. علياء إبراهيم محمد جبر
الدقهلية
 
14. هبة الله محسن إبراهيم محمود
الدقهلية
 
15. رضا محمد محمود سليمان
الدقهلية
 
16. سحر عزت عبد الفتاح
الدقهلية
 
17. سماح على محمد
الدقهلية
 
18. عائشة عثمان علي
الدقهلية
 
19. هند السيد محمد علي
الدقهلية
 
20. سمية أحمد على زغلول
الدقهلية
 
21. صفاء شعبان عبد المقصود
الدقهلية
 
22. ماجدة إبراهيم عبد الحافظ
الدقهلية
 
23. عبد الله محمد حسن أبو زكري
الجيزة
 
24. أسامة محسن محمود إبراهيم
الجيزة
 
25. صدقى حسن ياقوت فرج
القاهرة
 
26. نورهان مخيمر السيد محمود طه
القاهرة
 
27. خديجة عبد السلام أحمد رفعت
القاهرة

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اعتماد 31 خطيبا على بند التحسين منهم 5 خطباء جدد

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية من المتقدمين لمنحة الماجستير المجانية

وزير الأوقاف يهدي نقابة القراء مصاحف وشرائط وسلسلة (رؤية) لنشر الفكر المستنير للنقابة

الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في مكافأة التميز العلمي

الأوقاف تنشر أسماء المجموعة الرابعة المرشحة لمنحة الماجستير

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي المجموعة 33

ترشيحاتنا

بيان مهم من الخطوط القطرية بشأن الرحلات الجوية مع السعودية

حارس ليفربول: أكره مواجهة صلاح في التدريبات

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة بالدوري

غزيرة ومتوسطة من الخميس حتى السبت.. الأرصاد تعلن خريطة توزيع الأمطار على مستوى الجمهورية

أول تعليق من يوسف شعبان للرد على حالته الصحية

بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من إنبي 2-3 فى مباراة مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها