عمرو طلعت: مبنى الاتصالات الحكومي بالعاصمة الإدارية يدار بمنظومة ذكية

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الانطلاق التجريبي لـ منصة مصر الرقمة بدأ بالفعل، فالمواطن يستطيع استخراج بعض الأشياء الخاصة بوزارة التموين و المرور.





وأضاف وزير الاتصالات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المواطنين الذين يتعاملون مع الأجهزة التكنولوجية سيحصلون على ما يريدون من خلال موقعهم، ولن يذهبوا للمصالح الحكومية.





ولفت، إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سيوفر الوقت للمواطنين، ولذلك المواطنون سيحصلون على خدمات مميزة.





وأشار إلى أن مبنى الاتصالات الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يدار بمنظومة ذكية، و إدارة التحول الرقمى تم إنشاؤها وستكون فى كل وزارة.





وأوضح، أن إدارة التحول الرقمى تساهم فى تدريب الموظفين للتعامل مع التكنولوجيا فى العاصمة الإدارية، و ما يحدث يعتبر نقلة نوعية.