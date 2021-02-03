ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو طلعت: مبنى الاتصالات الحكومي بالعاصمة الإدارية يدار بمنظومة ذكية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:22 م
وزير الأتصالات
وزير الأتصالات
Advertisements
البهي عمرو
قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الانطلاق التجريبي لـ منصة مصر الرقمة بدأ بالفعل، فالمواطن يستطيع استخراج بعض الأشياء الخاصة بوزارة التموين و المرور.

وأضاف وزير الاتصالات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المواطنين الذين يتعاملون مع الأجهزة التكنولوجية سيحصلون على ما يريدون من خلال موقعهم، ولن يذهبوا للمصالح الحكومية.

ولفت، إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سيوفر الوقت للمواطنين، ولذلك المواطنون سيحصلون على خدمات مميزة.

وأشار إلى أن مبنى الاتصالات الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يدار بمنظومة ذكية، و إدارة التحول الرقمى تم إنشاؤها وستكون فى كل وزارة.

وأوضح، أن إدارة التحول الرقمى تساهم فى تدريب الموظفين للتعامل مع التكنولوجيا فى العاصمة الإدارية، و ما يحدث يعتبر نقلة نوعية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مشروعات الاتصالات

عبر الفيديو.. وزيرا الكهرباء والاتصالات يوقعان بروتوكول تطوير منصة مصر الرقمية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات تطوير ورقمنة الخدمات

ترشيحاتنا

100 % منهم.. هالة زايد تكشف عن مفاجأة خلال الساعات المقبلة

حسام عاشور يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري غدا

مقصدش الجسم.. رانيا يوسف تبرر استشهادها بآية "وأما بنعمة ربك فحدث"

وزير الاتصالات يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص الإنترنت في المحافظات

واقفة على راسها ..أسماء جلال تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

قبل مباراة الأهلي والدحيل .. قرارات جديدة من فيفا بشأن كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها