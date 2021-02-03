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استئصال البؤر الإرهابية في سوريا .. أبرز نتائج المؤتمر الأردني الروسي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:49 م
المؤتمر الأردني الروسي
المؤتمر الأردني الروسي
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ندى عبد العزيز
نقلت فضائية "الغد" المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية الأردن و روسيا اللذين شاركا في اجتماع ثنائي تطرقا فيه إلى عدد من القضايا أهمها الأزمة السورية  والليبية والقضية الفلسطينية ولتعزيز التعاون بين البلدين.

وفى إطار ما سبق يرصد موقع "صدى البلد" أهم مخرجات الاجتماع في النقاط التالية:

-تم الاتفاق على ضرورة استئصال البؤر الإرهابية لإعادة الإعمار فى سوريا.

-أكد وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف أن الجامعة العربية لها دور رائد فى حل كل المسائل المطروحة بما فى ذلك أزمة الشعب السوري.

-وفيما يتعلق بالأوضاع فى العراق وليبيا واليمن تم الإجماع على ضرورة وضع الظروف الملائمة من قبل المجتمع الدولي لبدء المصالح وتحسين الأوضاع فى تلك الدول من خلال الحوار السياسي.

-أكد لافروف على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة فيما يخص تأمين الأمن فى منطقة الخليج العربي، وأيضًا تفعيل المقترح الروسي لمنظومة الأمن الاجتماعى فى منطقة الخليج.

-شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة دعم كل الجهود التى تستهدف تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة فى الحرية.

-أشاد الصفدي بالجهود الكبيرة التى قامت بها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية .

 -وفيما يتعلق بوباء كورونا ناقش الصفدي مع الجانب الروسي إمكانية الحصول على اللقاح الروسي "سبوتنيك v" من أجل الشعب الأردني واللاجئين أيضًا فى الأردن.

-أكد الصفدي على تعزيز التعاون مع الجانب الروسي فى مختلف المجالات .



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