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أحمد الزيات: معدلات النمو المصرية عامل جذب للاستثمارات اللبنانية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:35 م
المهندس أحمد الزيات
المهندس أحمد الزيات
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شيرين عادل

قال المهندس أحمد الزيات ، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ،  إن هناك بروتوكول تعاون منذ عام 2018 مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع  نظيره اللبنانى لافتأ إلى مصر تقدم الدعم اللوجيستى يساعد بخطوات جادة لفتح أسواق فى بعض البلدان الإفريقية خاصة أن  لبنان لديها علاقات تجاية أيضأ بهذا الصدد .

وأشار " الزيات" ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال عبر فضائية اكسترا نيوز  ، إلى أن هناك أعداد كبيرة من المستثمرين اللبنانين فى خلال عام 2020 كانت مصر بالنسبة لهم هلى البلد الأفضل فى الشرق الأوسط للاستثمارات خاصة أن الأخيرة استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية .

ولفت إلى أن معدلات النمو المصرية المتقدمة كان مؤشر قوى وعامل جذب للاستثمارات سواء للبنانية ، الخليجية مع استمرار ذلك فى عام وتدفقات للاستثمارات من رجال أعمال لبنانين داخل السوق المصرى وتبادلات تجارية ودعم لتدريب العمالة اللبنانية على الصناعة .

وتابع ، أن لبنان استمرت لفترات طويلة مركزة على قطاع السياحة وهناك إعادة نظر فى توجهات الاقتصادية والاهتمام بالموضوعات الاقتصادية ، الزراعية والاستفادة فى الموقع الاستراتيجى فى البحر المتوسط .
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