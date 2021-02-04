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تونس الثانية إفريقيا من حيث وفيات كورونا.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:32 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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ندى عبد العزيز
أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية فى تونس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى تونس لتحتل المرتبة الثانية فى إفريقيا من حيث وفيات كورونا، بحسب تقرير عرضته قناة فرنس 24.

وأضاف التقرير أن نسبة الوفيات فى تونس بلغت 3.24 من إجمالي 210 آلاف إصابة.

وقال فوزي المهدي وزير الصحة التونسي إن الحكومة التونسية اتخذت إجراءات إلا أنها "لا تطبق”.

ودعا "المهدي" المواطنين وكل الجهات المعنية فى تونس تعزيز الإجراءات الوقائية وتطبيقها بفاعلية وجدية للخفض من معدل الإصابات بكورونا.

ولفت  المهدي إلى أن تونس تعمل على تعزيز ورفع من الطاقة الإستعابية لغرف الإنعاش.

وأشار التقرير إلى أن بعض النواب قامو بالتركيز والاهتمام بالمبادرة التونسية فى التحالف مع الكفاءات التونسية التى تهدف إلى نقل التكنولوجيا لصناعة المستلزمات وأجهزة المستشفيات.


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