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محافظات

رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يطالب وزير الكهرباء بمركز تدريب للطاقة الجديدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:35 م
النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة
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إبراهيم جادالله
طالب النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإنشاء مركز للتدريب على العمل فى الطاقة الجديدة والمتجددة بالبحر الاحمر والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفتح فصل ثانوى صناعى للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن أغلب طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنتج من محافظة البحر الاحمر ولذلك يجب أن تكون أولوية التدريب والتعيين بتلك المشروعات لابناء البحر الاحمر.

وثمن عوض الله الجهود التى تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي أظهرها بيان الوزارة الذي القاه الدكتور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الجلسة العامة ل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن أعضاء اللجنة سيناقشون كافة ما ورد في بيان وزارة الكهرباء وبنوده المختلفة لوضع خطط مستقبلية للعمل وفق جدول زمنى وتحقيق التعاون المثمر بين اللجنة ووزارة الكهرباء بما يحقق مستهدفات التنمية وتنفيذ خطط العمل من أجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والذى شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل جهود الرؤية الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى تصريحات صحفية باحتلال مصر لمراكز متقدمة في المؤشرات الدولية للطاقة المتجددة وإستراتيجية الدولة التى تهدف للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يُوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 

وأوضح عوض الله أن الطاقة النظيفة لا تنفذ، وهي طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة وتتواجد مصادرها فى الطبيعة ومنخفضة التكاليف والاعتماد عليها يساعد على الحد من الانبعاثات الحرارية والغازية المضرّة مشيدا بمخططات ومستهدفات الدولة لإنتاج طاقة متجددة بنحو 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية.

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