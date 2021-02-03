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رياضة

تقارير: أليسون يغيب عن مباراة ليفربول وبرايتون بسبب الإصابة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عدم تواجد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، في قائمة فريقه لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة برايتون في تمام العاشرة والربع مساء اليوم في الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبحسب مات كريتشلي مراسل قنوات بي إن سبورتس، فأن بيكر لم يتواجد في بعثة ليفربول المسافرة لبرايتون بسبب الإصابة، ليتأكد بشكل كبير عدم مشاركته في مباراة اليوم.

وبذلك يغيب عن ليفربول أليسون وفان دايك وجو جوميز وماتيب وفابينيو وديوجو جوتا وساديو ماني، بسبب الإصابة.

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