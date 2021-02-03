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فن

للمرة الثانية .. ترشيح المصري رامي يوسف لجائزة أفضل ممثل كوميدي في جولدن جلوب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:37 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم
اعلن القائمون على حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عن ترشيح الفنان المصري رامي يوسف لجائزة افضل ممثل كوميدي عن مسلسل ست كوم " رامي".

ونشر رامي يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: " شكرا جولدن جلوب".

وتعد هذه المرة الثانية التي يرشح فيها رامي يوسف لجائزة جولدن جلوب بعد فوزه بجائزة افضل ممثل كوميدي عن مسلسل رامي في جزئه الاول.

جاء الممثل المصري العالمي الشهير «رامي يوسف» على قائمة فوربس لعام 2021، والتي تضم أبرز المبدعين الشباب تحت سن الـ30 عامًا، وأكثرها تأثيرًا في المجتمع في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
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