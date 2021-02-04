بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلى؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

وتتميز الفنانة حورية فرغلى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة والازياء الراقية التى تمييزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة حورية فرغلى .



وشهدت الأيام الماضية خروج الفنانة حورية فرغلى عبر وسائل الإعلام شاكية من اهمال الوسط الفنى لها، وصرحت حورية فرغلى من خلال برنامج "مساء دى ام سى" قائلة: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".

