8 علامات تخبرك بظهور الشيخوخة المبكرة

تتقدم بشرتنا في العمر بمرور الوقت لكن من المحتمل أن تظهر علامات شيخوخة الجلد بالفعل خلال العشرينات من العمر، معظم هذه التغييرات الجسدية غير ضارة ولكنها قد تجعلنا نشعر بعدم الارتياح بل وتؤثر على ثقتنا.





ووفقا لما جاء فيء موقع " Bright Side " تغيير نمط حياتنا وعاداتنا بمجرد اكتشاف العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد يعني أنه يمكننا الاستمتاع بمظهر الشباب لفترة أطول.





1. لديك نتوءات صغيرة على وجهك.

هذه النتوءات الصغيرة تسمى ميليا ، وهي نتوءات بيضاء صغيرة تظهر عادة حول الأنف والخدين. يمكن أن تتطور عندما تبدأ بشرتنا في فقدان قدرتها على التقشير. يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمنتجات مثل كريمات الستيرويد إلى جعل بشرتنا تتقدم في السن بشكل أسرع ويسبب ميليا.





2. شفتيك تصبح أرق.

إذا لاحظت أن شفتيك تبدأ في الترقق في العشرينات من العمر ، فمن المحتمل أن بشرتك تتقدم في السن بسرعة أكبر من المعتاد. قد يكون السبب الرئيسي هو انخفاض الكولاجين في شفتيك. يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الجفاف والاستخدام المتكرر للقش والتعرض المفرط للشمس ونقص فيتامين سي.





3. جلدك يتضرر بسهولة.

قد تتقدم بشرتنا أيضًا بشكل أسرع مما نعتقد إذا أصيبنا بكدمات يبدو أنها تظهر بشكل غامض من العدم. يحدث هذا لأن بشرتنا أصبحت أرق من المعتاد ، مما يجعلها أكثر عرضة للكدمات وبطء التئام الجروح. يمكن أن يساعد ترطيب الجلد بشكل متكرر في منع ذلك.





4. نسيج بشرتك يصبح ورقي.

يعد التعرض الطويل للشمس بدون واقي شمسي سببًا رئيسيًا لحدوث ذلك. الضرر ناتج عن انهيار الإيلاستين ، مما يسمح لبشرتنا بالتمدد والعودة إلى وضعها الطبيعي. أولئك الذين يستخدمون أسرّة التسمير بشكل متكرر هم أيضًا أكثر عرضة لخطر حدوث ذلك.





5. يبدأ جفونك في التدلي.

قد تحتاج إلى التوقف عن فرك عينيك أكثر من المعتاد إذا لاحظت أن جفونك بدأت في التدلي. يُعرف أيضًا باسم تدلي الجفون ، يمكن أن يحدث تدلي الجفون أيضًا مع الاستخدام المتكرر للعدسات اللاصقة الصلبة أو يمكن أن يكون أحد آثار جراحة العيون الحديثة.





6. تغير شكل طرف أنفك.

بالنسبة لمعظم الناس، وتغيير في شكل الأنف بشكل طبيعي يحدث في الأربعينات لدينا. لسوء الحظ ، يمكن أن يؤدي شيخوخة الجلد بسبب الآثار الضارة للشمس إلى حدوث ذلك في وقت أقرب. هذا يمكن أن يسبب الكرب لمعظمنا. الحمد لله، وتجميل الأنف الحديثة الإجراءات هي الأقل بضعا ولها، والنتائج الطبيعية متسقة.





7. ترى الكثير من الشامات الحمراء على وجهك.

وتعرف هذه الشامات الحمراء أيضا باسم الأورام الوعائية الكرز وعادة وجدت في كبار السن من 30، مع زيادة حدوث في أولئك الذين هم أكثر من 40 سنة. هذه البقع الحمراء ليست ضارة ، ولكن هناك خيارات لمن يريدون إزالتها ، مثل الجراحة البردية وجراحة الليزر.





8. لديك عيون منتفخة لا يبدو أنها تختفي.

من السهل التغاضي عن هذا لأننا عادة ما نتجاهل العيون المنتفخة كحدث طبيعي يبدأ في العشرينات من العمر وليس كعلامة على شيخوخة الجلد السريعة.

سبب آخر لوجود عيون منتفخة ، بغض النظر عن قلة النوم ، هو تراكم السوائل حول أعيننا. تتمثل إحدى طرق التخلص من هذه المشكلة في استبعاد الأطعمة المالحة من نظامنا الغذائي لمنع زيادة احتباس الماء في منطقة العين.



