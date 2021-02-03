محافظ أم درمان: تجربة الأوقاف المصرية رائدة تستحق التطبيق في السودان

زارت قافلة أئمة وواعظات الأوقاف بجمهورية مصر العربية، مقر تدريب أئمة وواعظات السودان، بحضور فرح جار النبي كرام محافظ أم درمان، والدكتور منصور حسن إبراهيم مدير الشؤون الدينية بمحلية أم درمان، والدكتور يوسف حسن الأستاذ بكلية الإمام المهدي بأم درمان.





ومن جانبه، أعرب محافظ أم درمان عن سعادته بزيارة الوفد المصري، وبهذا التعاون المثمر بين الوزارتين، مما يدعم روح الأخوة والمودة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.





وأوضح أن هناك جذورًا اجتماعية وثقافية ودينية تجمع بين البلدين، وأفصح عن أمله في أن تؤدي هذه الشراكة إلى مزيد من التعاون والاستفادة المتبادلة.





ومن جانبه ثمن مدير الشئون الدينية بأم درمان، دور قافلة علماء وواعظات الأوقاف المصرية، ومساهمتهم في نشر صحيح الدين ومقاومة الأفكار والتوجهات الهدامة، كما أعرب عن إعجابه بتجربة وزارة الأوقاف المصرية في مجالات تجديد الخطاب الديني وتدريب الأئمة والواعظات، موضحًا أنها تستحق التعميم في السودان.





ومن جانبه، أوضح الدكتور يوسف حسن أن العلاقات بين مصر والسودان علاقات أخوية وإنسانية واجتماعية وثقافية ودينية، وأن الحدود الجغرافية لا يمكن بحال من الأحوال أن تمثل عائقا يحول دون استمرار هذه العلاقات.





وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب، أن وزارة الأوقاف المصرية أضافت في مناهج الدراسة بأكاديمية الأوقاف الدولية العلوم الإنسانية (علم النفس والاجتماع والحضارة).





وفي كلمتها، ألمحت الواعظة مرفت عزت، إلى أن الإسلام رسخ مبادئ وقيم السماحة والتعايش مع الآخر، كما أنها أبرزت تجربة الواعظات بوزارة الأوقاف المصرية، وكيف يتم إعدادهن وتدريبهن دينيا وثقافيا، حتى يتمكنَّ من أداء دورهن على الوجه الأكمل.



