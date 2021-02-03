السنيورة: علاقة مصر ولبنان وثيقة عبر كل العصور وحزب الله يختطف البلد ..فيديو





وأضاف السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "تن" أن لبنان في حالة إختطاف من "حزب الله".. وهناك إنكار لدى الساسة بشأن الأزمات الحقيقية".





وتابع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أنَّ أصلَ الأزمات الراهنة التي يتخبَّط فيها لبنان لا يعود إلى خلافٍ حول تفصيلات واجتهادات، وإنما يعود إلى افتراقٍ، أو بوادر افتراق، بين خيارين: أولهما «خيار الطائف»، وثانيهما «مشاريع غلبة وغربة لا يحتملها لبنان.





وتطرق السنيورة إلى المعضلات السياسية التي يعاني منها لبنان، والانقسامات على المفاهيم، والدعوات لتطوير النظام، مؤكدًا أن «لبنان قائم على قوة التوازن، وليس توازن القوى»، مشددًا على أن «العودة إلى الطائف ينصف الجميع ويطمئنهم.

أكد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أن العلاقات بين مصر ولبنان وثيقة عبر كل العصور السابقة وحتى الأن، مشيرا إلى أن مصر تدعم حرية لبنان واستقلاله وساندته عبر كل المحن.