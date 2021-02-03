أشرف رسلان: طورنا 733 مزلقانا على خطوط السكة الحديد.. فيديو

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن استخدام نظام كهربة الإشارات سوف يساهم في تقليل حوادث القطارات.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نعمل مع شركة إيطالية لكهربة كل إشارات السكة الحديد، متابعا: "خط القاهرة إسكندرية سننتهي من كهربة إشاراته هذا العام".





وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلي أنه تم تطوير 733 مزلقانا على خطوط السكة الحديد، موضحا: "استخدام نظام كهربة الإشارات سيساهم في تقليل مدة التقاطر بالسكة الحديد".



