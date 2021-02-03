أحمد الزيات: الحكومة اللبنانية الجديدة تتحمل أخطاء 10 سنوات ماضية

قال المهندس أحمد الزيات، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن السياسة النقدية اللبنانية عليها أن تأخذ خطوات سريعة بزيادة معدلات الفائدة، خاصةً أنه من الصعوبة أن تنخفض عن 12% لمعالجة أزمات التضخم.





وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السياسة المالية عليها أن تمنح امتيازات بشكل معين، لافتًا إلى أن حركة رؤوس الأموال داخل وخارج لبنان لابد من إعادة النظر فيها.





ولفت إلى أن السياسة المالية والاقتصادية اللبنانية لابد أن تكون أكثر صرامة، ومن الممكن أن تقوم لبنان بعمل خطة تقشفية لمدة 3 سنوات لمعالجة الأخطاء المالية لديهم خاصةً أن الحكومة اللبنانية الجديدة تتحمل أخطاء 10 سنوات ماضية.





وتابع أن الحكومة اللبنانية عليها أن تركز على إعادة لبنان الحديث، والاستفادة من التجربة المصرية سواء فى البنية التحتية، وملف الطاقة التشريعات الاقتصادية.



