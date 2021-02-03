تأجيل إعلان الحكومة السودانية الجديدة إلى هذا التوقيت

ذكرت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تأجيل إعلان التشكيل الجديد للحكومة السودانية إلى الإثنين المقبل، بسبب الخلافات.





وقالت العربية السعودية إن المجلس العسكري السوداني رشح كمال عبد المنعم لحقيبة الداخلية وياسين إبراهيم للدفاع.





فيما وجهت لجان المقاومة السودانية، انتقادات عنيفة لقوى الحرية والتغيير "قحت" الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، بسبب انسحاب العديد من المكونات والعناصر، وذلك وفقا لما قالته الدكتورة جيهان النعيم أستاذة العلوم السياسية ورئيس منبر " الشباب الواعد" ، التي ذكرت أن التنافس على شغل المناصب الوزارية بين مكونات الحرية والتغيير أسهم بشكل وافر في تصعيد الخلافات.





وقالت لجان المقاومة في بيان لها، إنه وعلى الرغم من حرص اللجان على تقديم المصلحة الوطنية والمشورة والنصح للشركاء في قوى الحرية والتغيير، إلا أن الجهود اصطدمت بحائط من التعنت والتجاهل والتهميش من قبل أناس كنا نظنهم شركاء حقيقيين.





وتابع البيان، أن "قحت" انفردت وهي تدعي الإيمان الكامل بالديمقراطية باتخاذ كل القرارات المهمة والحساسة، فيما ظهرت المحاصصات التي تمت في تعيين الوزراء والولاة وفي تكوين لجان الخدمات، مشيرة إلي أن التأخير المتعمد لتشكيل المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات وتفريطهم في ملف السلام لا يناسب الثورة بل ويسيء إليها.



