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محافظات

يحمل اسم الملك رمسيس.. أبرز المعلومات بتقرير وزارة الآثار عن تمثال شبيه أبو الهول الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:00 ص
تمثال شبيه ابو الهول
تمثال شبيه ابو الهول الجديد
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انجي هيبة
كشفت مصادر أثرية، تفاصيل جديدة في واقعة إحباط محاولة بيع تمثال ملكي ضخم يشبه  "أبو الهول"، وذلك بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لصدي البلد، انه وفقا لتقرير اللجنة الوزارية بالآثار، والتي عاينت التمثال لبيان اثريته من عدمه، ان التمثال المضبوط، مصنوع من الحجر الجيري، يعود الي العصر ١٩، ومنقوش عليه اسم الملك رمسيس، ويبلغ ارتفاعه مع القاعدة 50 سنتيمترًا وطوله 55 سنتيمترًا، ويتسم التمثال بملامح وجه وتفاصيل واضحة، وهو ما يعكس مدى مهارة الفنان المصري القديم.

وتبحث وزارة الآثار إنتهاء إجراءات نقل التمثال الأثري بعد صدور قرار النيابة، اليوم الأربعاء، بتسليمه من مركز شرطة أبو صوير إلي وزارة الآثار.

أشارت المصادر إلي اتخاذ إجراءات وترتيبات وقائية أثناء عملية نقل التمثال من مركز شرطة أبو صوير إلي مخازن الوزارة بالقاهرة، لحين اتخاذ قرار بمكان استقرار التمثال الاثري، والاختيار ما بين ثلاث مقترحات وهم تل بسطا وصان حجر ومتحف آثار الإسماعيلية.

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، بتسليم تمثال أثري إلى وزارة الآثار لوضعه في أحد المتاحف الحكومية، بعد ضبطه قبل بيعه خلال الأيام الماضية.

قالت مصادر في وزارة الآثار، إن التمثال الذي ضُبط بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية أثري، كما أثبتت لجنتان من الخبراء الأثريين إحداهما من وزارة الآثار وأخرى من منطقة الإسماعيلية للآثار، أثرية التمثال، وتسلمت النيابة العامة نسخة منه.

وضبطت وحدة مباحث أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال، تمثالًا أثريًّا بمنطقة زراعية بدائرة المركز، قبل نحو عدة أيام.

وتلقى اللواء ياسر نشات، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوجود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع تمثال ضخم يشتبه في أثريته.

وبتكثيف التحريات، تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية غير معلومة إلى الآن منذ فترة طويلة، ونُقل إلى الإسماعيلية ودُفن في منطقة زراعية.

ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير، قيام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين، بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

ونجحت حملة مكبرة بإشراف العقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبد الرحمن مسلم وأحمد طلبة وأحمد رضا، من القبض على المتهم.

وبتضييق الخناق على المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بمحاولته بيع التمثال واصطحب ضباط البحث الجنائي لمكان إخفائه.

واكتشف الضباط أن التمثال ضخم يصل وزنه إلى طن و700 كيلو، فيما تحفظت الشرطة عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتشتهر مدينة أبو صوير بوجود العديد من المناطق الأثرية وخاصة تل المسخوطة على بعد 2 كيلو من المدينة.

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