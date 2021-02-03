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أحمد موسى: لبنان مقسم والشعب يدفع الثمن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:33 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية متواجد فى مصر، موضحًا أن هناك بعض المشكلات فى لبنان، ولم يتم تشكيل الحكومة حتى الآن.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سعد الحريري تولى رئاسة الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولكن لم يتمكن من تشكيل الحكومة حتى الآن، مؤكدا أنه من قبل ظل لبنان لفترة طويلة من دون حكومة، كما أن لبنان مقسم والشعب يدفع الثمن.

ولفت أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم استقبل سعد الحريري، منوها بأن الشعب اللبناني يعانى من مشكلات سياسية وصحية وغذائية. 

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأربعاء ،  سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية علي متن طائرة خاصة، عقب زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات ، التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر للحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، ولإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليًا، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

كما جدد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معربًا عن خالص التمنيات للسيد سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار، ومشددًا على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

من جانبه؛ أكد سعد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربًا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت، وكذلك كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، مشيدًا بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، ومعتبرًا إيهًا نموذجًا يحتذى في دول المنطقة.

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