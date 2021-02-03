ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

رئيس جامعة الأزهر: العالم في أشد الحاجة لتطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن العالم اليوم في أشد الحاجة إلى تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية، وأنه لن يكون هناك سلام عالمي إلا بتطبيق مبدأ المواطنة، ولن يكون ذلك إلا بتكاتف الجهود، وقد عقد الأزهرُ مؤتمرًا عالميًّا عن المواطنة، وكان من أهم توصياته رفض مصطلح الأقلية الذي يدعو إلى الانعزالية والتهميش، والمطالبةُ بأن يكون المصطلحُ البديل هو مصطلح المواطنة ، بمعنى أنَّ الجميع في الوطن سواء، وأن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 فبراير يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية يعد تتويجًا لجهود فضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الفاتيكان.

وأوضح الدكتور المحرصاوي خلال كلمته بالجلسة الرئيسة في احتفال الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، أن شيخ الأزهر دعا في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام بحضور بابا الفاتيكان إلى التعاون في ترسيخ فلسفة العيش المشترك واحترام عقائد الآخرين، وتوجهت جهود الأزهر في الأمر بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الإمام الأكبر والبابا فرنسيس في 4 فبراير 2019 في الإمارات،  من أجل الدعوة إلى الاندماج الإيجابي ، والتعايش السلمي ، وقبول الآخر ، ونشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح والألفة ، ونشر فكر وثقافة الحوار ، ونبذ ثقافة العنف والكراهية ، وتطبيق مبدأ المواطنة بين البشر دون تمييز عقدي أو جنسي أو لغوي .

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن اللجة العليا للأخوة الإنسانية تم تشكيلها لتحقيق أهداف هذه الوثيقة وقد اختارت اللجنة موعدًا مهمًّا لعقد أول اجتماع لها حيث كان في الحادي عشر من سبتمبر عام 2019، حيث هناك رمزية في اختيار هذا التوقيت، وهي أنه إذا كان هناك من خص هذا التوقيت سابقًا ليكون دعوة إلى الموت: فيزهق الأرواح، ويريق الدماء، وينشر الفزع والخوف بين الناس، فلسان حالنا يقول: إننا عقدنا اجتماعنا الأول في هذا التوقيت ليكون دعوة إلى الحياة والسلام العالمي والأخوة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار احتفال الأزهر الشريف باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وذلك بفعالية افتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، بمشاركة لفيف من علماء الأزهر والكنائس المصرية والعالمية والخبراء والأساتذة في مجال الأديان والقانون والاجتماع والإعلام والأدب، للحديث حول دور وثيقة الأخوة الإنسانية في إرساء السلام العالمي والعيش المشترك، ودور المؤسسات الدينية والدولية في تعزيز الأخوة الإنسانية، وذلك بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية، حيث وقع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية في أبو ظبي يوم 4 فبراير 2019.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المستشار محمد عبد السلام: اعتماد يوما دوليا للأخوة الإنسانية أكبر دعم لـ محبي السلام

البحوث الإسلامية: وثيقة الأخوة الإنسانية كشفت نظرة الأديان للأمور بشكل صحيح

بعد اعتماده من الأمم المتحدة..مجلس جامعة الأزهر يدعو الكليات للاحتفال بيوم الأخوة الإنسانية

شيخ الأزهر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

وكيل الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية تضمنت قيما نبيلة نصت عليها الشرائع السماوية

محمد عبد السلام: وثيقة الأخوة الإنسانية انطلقت بجهد من الإمام الطيب والبابا فرنسيس

ترشيحاتنا

السكة الحديد تكشف مفاجأة في حادث قطار أسيوط.. فيديو

بسبب كورونا.. نداء عاجل من شرطة الشارقة

مفاجأة.. دولة تسجل 300 مليون إصابة بفيروس كورونا

تأجيل سداد الفواتير وتعويض المواطنين.. وزير الكهرباء أمام مجلس النواب

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بيراميدز يواصل السقوط ويخسر من إنبي 2-3 فى مباراة مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها