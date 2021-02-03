البيئة: محافظة البحر الأحمر تضم أكثر من 17 محمية طبيعية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة عقدت اتفاقا مع كل من وزير السياحة والغرف السياحية بجمع البيانات عن المراكب المتواجدة في كل من البحر الأحمر وجنوب سيناء بدون أي غرامات أو أموال، مشيرة إلى أن نواب محافظة البحر الأحمر شاركوا اليوم في دعم وتطوير المحافظة.



وتابعت "فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" نواب المحافظة تحدثوا مع فيما يخص مشاكل الصيادين، معقبة: النواب سيتواجدون مع غدا من أجل عرض مشاكل المواطنين لأنهم الأقرب لهم.



وأضافت، هناك ما يقارب من 17 محمية طبيعية متواجدة في البحر الأحمر، ويتم الإشراف عليها بمساعدة قطاع السياحة والقوات البحرية وحرس الحدود وغيرهم من القطاعات.



وأشارت إلى أن فكرة كون البيئة تتعارض مع السياحة تفكير خاطئ تماما، وهذا ما أدركه العالم بعد أزمة كورونا، مضيفة: هناك العديد من المناطق المتواجدة في جنوب البحر الأحمر تتمتع بسحر رائع.