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فن

أحمد حاتم ينضم إلى بطولة مسلسل شقة 6

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:57 م
أحمد حاتم
أحمد حاتم
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نبيل العدوي - محمد نحلة
أعلنت الفنانة السعودية هيا فياض انضمامها لفريق عمل مسلسل الشقة 6 وأنها تجرى حاليا بروفات واستعدادات لبدء التصوير حيث من المنتظر أن تقدم دورا مميزا يختلف عن أعمالها الخليجية السابقة. 

على جانب أخر كشف مصدر بالعمل عن توقيع الفنان أحمد حاتم لينضم رسميا إلى المسلسل المرتقب.

مسلسل الشقة 6 بطولة الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة ، الفنان محمود البزاوي ، الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، الفنان حمزة العيلي ، الفنانة الشابة ملك قورة المسلسل من إنتاج شركة "B-Production".

العمل من تأليف ورشة عمل شركة ( Different Art)  وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود".

مسلسل " شقة 6" سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.

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