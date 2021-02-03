المجلس الأعلى للإعلام يمنح المواقع الإلكترونية غير المرخصة 3 أشهر لتقنين الأوضاع

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الشروط التي وضعها المجلس لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية غير المرخصة، لم تكن "تعسفية"، ومنحت المواقع 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وانتهت هذه المدة.









جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.





وقال جبر، إن هناك الآلاف من المواقع التي خرجت في غفلة من الزمن، وكان لابد من تقنين أوضاعها، ولم يكن هناك أي تشدد في الإجراءات حتى لا يعزف أصحاب هذه المواقع عن تصحيح أوضاعهم.





ولفت كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلي أن مصر تتعرض لحملة خارجية شرسة تحت ذريعة حقوق الإنسان، لافتًا إلي التعاون بين المجلس ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لطرح موضوعات في خطب الجمعة ذات أهمية اجتماعية، ومنها الموضوع المطروح حاليا للمناقشة حيث سيطرة بعض الجماعات المتطرفة على حضانات الأطفال والتي تخرج لنا طفل يحمل لافتة مشروع شهيد بدلا من ان يكون مشروع طبيب او ضابط ".





ونوه جبر، في كلمته إلي إن هناك ضغوط تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "جوجل" و" فيس بوك" على السلطات المحلية في الدول المختلفة، للحصول على تسهيلات و رخص لممارسة أعمالهم، لافتًا إلي أننا في مصر نحاول إحداث التوازن لاسيما وما لدينا من اعتبارات هامة يأتي في مقدمتها الأمن القومي فضلا عن القيم الإنسانية والدينية التي يجب الحفاظ عليها.