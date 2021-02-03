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مصر تدين حادث انفجار لغم فى سيارة عسكرية تابعة للجيش التونسي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:29 م
انفجار
انفجار
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا حول إدانة مصر حادث انفجار لغم فى إحدى السيارات العسكرية التابعة للجيش التونسى .

و أعلن مسئولون في وزارة الصحة التونسية،  اليوم الأربعاء، وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال مدير الصحة الوقائية في ولاية مدنين، زيد العنز، إن عائلة في الولاية فقدت 7 أشخاص من أفرادها جراء هذا الوباء. 

وأضاف أن أعمار المتوفين بين 48 و 80 عاما، حيث أن جميعهم متزوجون ولهم أبناء. 

وتابع وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية أن عدة عائلات فقدت أفراد منها بسبب الوباء، حيث شهدت عائلة أخرى وفاة 3 أشقاء، وأخرى الأبوين إلى جانب الأبناء.، وعلى مدى الأسابيع الماضية، بلغت إصابات كورونا اليومية بالمتوسط 2000 إلى 3000. 













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