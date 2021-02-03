مصر تدين حادث انفجار لغم فى سيارة عسكرية تابعة للجيش التونسي





و أعلن مسئولون في وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال مدير الصحة الوقائية في ولاية مدنين، زيد العنز، إن عائلة في الولاية فقدت 7 أشخاص من أفرادها جراء هذا الوباء.





وأضاف أن أعمار المتوفين بين 48 و 80 عاما، حيث أن جميعهم متزوجون ولهم أبناء.





وتابع وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية أن عدة عائلات فقدت أفراد منها بسبب الوباء، حيث شهدت عائلة أخرى وفاة 3 أشقاء، وأخرى الأبوين إلى جانب الأبناء.، وعلى مدى الأسابيع الماضية، بلغت إصابات كورونا اليومية بالمتوسط 2000 إلى 3000.



















































