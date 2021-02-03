ضبط 17 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية





وأسفرت الحملة عن ضبط 17 طن لحوم رومي وسمان داخل ثلاجة تقوم بإعادة تعبئة المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.









وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معهد بحوث صحة الحيوان بالقليوبية وتولت النيابة التحقيق.









من ناحية أخرى شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية حملات مكبرة مشتركة مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز والمدن بشبين القناطر وكفر شكر والقناطر الخيرية.









وتمكنت الحملة من ضبط 2500 كرتونة وكيس، من أصناف غير محتفظة بخواصها، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن 15 كرتونة منتهية الصلاحية، و45 كيلو جرام أغذية مختلفة ومقرمشات. كما تم ضبط أصناف لوجود تغير في الخواص الطبيعية، ووجود ألوان صناعيه مجهولة المصدر، وهي عبارة عن 1300 كرتونه جيلي، و1200 مقرمشات، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.









وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها اليوم أن الأصناف التى تم ضبطها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حاليا بشأنها وذلك لعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق.