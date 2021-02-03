الدراسة بالترم الثاني هجين أم عن بعد فقط .. جامعة عين شمس تجيب

وفي هذا السياق قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم الاعلان عن جداول الامحانات والتي سوف تعتمد علي حضور الطلاب بالكلية وسط اجراءات احرازية مشددة لافتا الي ان شكل الدراسة سوء ام عن بعد فقط خلال الترم الثاني يرجع الي المجلس الاعلي للجامعات ومجلس جامعة عين شمس.

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وإضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول منوها بانه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعض التصريحات الخاطئة المنسوبة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار بشٱن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول للجامعات و المعاهد المصرية.





واكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ان القرار الوزاري ببدء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .









وأضاف في تصريح خاص لموقع صدى البلد، ان القرار يشمل أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، بينما تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.









وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات.





نص هذا القرار على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .





ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.





وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.





وأكد القرار على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ويلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.





وتم التأكيد على ضرورة أن يلتزم رؤساء اللجان بالاختصاصات الواردة بالمنشور العام رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته كل فيما يخصه.