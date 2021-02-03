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اقتصاد

نوفاك يعلن استهداف روسيا التزاما تاما باتفاق أوبك+

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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وكالات

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الأربعاء، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.


وأضاف أن من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+، وفقا لوكالة الأنباء ريا.


وكانت قد أفادت مسودة بيان اطلعت عليها رويترز ومصدر بأوبك أن لجنة بأوبك+ لن تصدر أي توصية بخصوص تغيير سياسة إنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأربعاء.


وقالت مسودة البيان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة "متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021".


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