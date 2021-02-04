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برلمان

بعد تصريحات رئيس الكونغو.. برلماني: مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:01 ص
النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب
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القسم السياسي
علق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على تصريحات فليكس تشيسكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية، بشأن أهمية الخروج من أزمة سد النهضة، وتفادي التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الوصول إلي حل يرضي الدول الثلاث لاستمرار التعايش السلمى، قائلا: "مصر حتى الآن ماشية بسياسة طول البال لأنها تريد إنهاء الموضوع بسلمية، لكن مصر لن تتنازل عن حقها في نقطة واحدة من مياه النيل".


وأكد "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يسعى للوصول إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة ولذلك قام بالتوقيع على الاتفاقية التي تم عقدها سابقا لكن التعنت الأثيوبي كان واضحا للجميع، مضيفا: "احنا مش واقفين أمام نهضة أثيويبا زي ما هم بيقولوا بالعكس مصر يهمها أن كل دول القارة تنهض وتكبر لكن من غير مساس بمصلحة دولة شقيقة ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استمرار تعنت الجانب الأثيوبي".


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية مع الكونغو الديمقراطية ستشهد ازدهارا كبيرا في الفترة المقبلة خاصة في ظل رئاسة رئيس الكونغو للاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن مصر لديها علاقات قوية مع كافة دول القارة الأفريقية وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي.


يذكر أن فليكس تشيسكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية، قال إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل، مضيفا أنه أحاط الرئيس السيسي خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية، علمًا باستقباله مؤخرًا في كينشاسا لرئيسة إثيوبيا ووزيري الخارجية والري السودانيين، كل علي حده، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة.


وأكد علي موقفه وهو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، ببحث الأمر حتي لا تشهد (هذه الدول الشقيقة) تصاعدًا في التوتر، موضحا أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادي التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسي، معبرا عن تفاؤله بالوصول إلي حل للدول الثلاث لنستمر في التعايش السلمى.


من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن  الدولة المصرية أكدت عزمها الانطلاق بالعلاقات مع دولة الكونغو الديمقراطية إلي آفاق أرحب للتعاون الثنائي، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما أن الدولتين قاموا بالاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات الفنية  للكونغو في مختلف القطاعات.
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