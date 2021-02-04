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برلمان

برلماني: السيسي أعاد لمصر هيبتها دوليا وأفريقيا وعربيا.. ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:00 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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القسم السياسي
ثمّن النائب علي نور، عضو مجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطيد العلاقات المصرية الأفريقية منذ توليه الرئاسة، مشيدا باللقاء المثمر الذي حدث اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديموقراطية. 


وأكد "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تعمل على لم شمل الدول الأفريقية باعتبارها القلب النابض لأفريقيا، قائلا:"الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها دوليا وأفريقيا وعربيا ولن نسمح بمساس أثيويبا بحصة مصر مائيا". 


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تعنتا وتلاعبا من جانب الحكومة الأثيويبة خلال التفاوض والمناقشات وهذا التعنت غير مبرر خاصة أن مصر والسودان وافقتا على الحل السلمي، مؤكدا أن الحل السلمي هو الخيار الأول لحل هذه الأزمة. 


يذكر أن فليكس تشيسكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية، قال إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل، مضيفا أنه أحاط الرئيس السيسي خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية الثلاثاء، علمًا باستقباله مؤخرًا في كينشاسا لرئيسة إثيوبيا ووزيري الخارجية والري السودانيين، كل علي حده، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة.


وأكد علي موقفه وهو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، ببحث الأمر حتي لا تشهد (هذه الدول الشقيقة) تصاعدًا في التوتر ، موضحا أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادي التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسي، معبرا عن تفاؤله بالوصول إلي حل للدول الثلاث لنستمر في التعايش السلمى.


ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن  الدولة المصرية أكدت عزمها الانطلاق بالعلاقات مع دولة الكونغو الديمقراطية إلي آفاق أرحب للتعاون الثنائي، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما أن الدولتين قامتا بالاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات الفنية  للكونغو في مختلف القطاعات.
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