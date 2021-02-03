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البيئة تكشف خطة تحويل 50 % من مشروعات مصر التنموية إلى خضراء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:09 م
صدى البلد
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إسراء صبري
كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خطة الوزارة الخاصة بتحويل 50% من مشروعات مصر التنموية إلى خضراء خلال 3 سنوات، قائلة: الفكرة بدأت من زارة التخطيط وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتم داخل الدولة.

وقالت "فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": لن يكون هناك تنمية استراتيجية مستدامة طالما هناك اعتقاد خاطئ بأن البيئة مازالت مكون خاص ومنفصل عن الدولة، معقبة: قمنا بإعداد معايير للاستدامة البيئية بداية من عام 2021/2022.

وأكملت: سيكون هناك معايير بيئية يجب الإلتزام بها عند إقامة المشروعات سواء نقل أو ري وغيرها، مشدده على ضرورة تحقيق هذه المعايير من أجل الموافقة على المشروعات والبدء فيها.

وأضافت أن قطاع البيئة يجب عليه التنسيق والتعاون مع باقي المجالات من أجل تحقيق معايير التنمية المستدامة، مشددة على أن الوزارات حاليا بدأت تتوجه إلى دمج مفاهيم البيئة والمحافظة على البيئة ضمن أهدافها.

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