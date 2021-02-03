الصحة التركية تحذر من خطر بسبب سلالات كورونا

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، اليوم الأربعاء، عن انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد في بلاده بشكل سريع.





وقال فخر الدين في تغريدات على تويتر إن السلالات الجديدة لفيروس كورونا اخذت في الانتشار بشكل سريع للغاية، حيث اكتشفت إصابات بالسلالة البريطانية وأخرى برازيلية وأخرى من جنوب إفريقيا في تركيا.





ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الحذر، والحفاظ على الإجراءات الإحترازية مع انتشار حالات كورونا في تركيا.





وطالب المواطنين بتجنب التجمعات وخاصة في الاماكن المغلقة، ومحاولة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.



