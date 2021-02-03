ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة التركية تحذر من خطر بسبب سلالات كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:46 م
وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي
Advertisements
شريف سيد
كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، اليوم الأربعاء، عن انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد في بلاده بشكل سريع. 

وقال فخر الدين في تغريدات على تويتر إن السلالات الجديدة لفيروس كورونا اخذت في الانتشار بشكل سريع للغاية، حيث اكتشفت إصابات بالسلالة البريطانية وأخرى برازيلية وأخرى من جنوب إفريقيا في تركيا. 

ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الحذر، والحفاظ على الإجراءات الإحترازية مع انتشار حالات كورونا في تركيا. 

وطالب المواطنين بتجنب التجمعات وخاصة في الاماكن المغلقة، ومحاولة الحفاظ على التباعد الاجتماعي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ الأردن على تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

السويد تعلن اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أستاذ فيروسات: نصف حالات الإصابة بكورونا لا تظهر عليها الأعراض

الموجة الثانية تشتد.. الفرق بين أعراض كورونا القديمة والسلالة الجديدة

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

ترشيحاتنا

سيدة تزرع كاميرات لتصوير ابنتها أثناء النوم واكتشفت مفاجأة.. شاهد

وزير الكهرباء: إزالة التعديات والتوصيلات من فوق أسطح البيوت تكلفت 1.5 مليار جنيه

أول تحرك برلماني بعد حادث قطار أسيوط

لتحريضها على الفسق.. رفض استشكال سما المصرى وتأييد حبسها سنتين

حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا.. الإفتاء: جائز في هذه الحالات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاص الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لتناول الصنوبر

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح