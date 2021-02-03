ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة سوهاج: امتحانات نصف العام لـ جميع الفِرق ورقيًا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:31 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
أنغام الجنايني
صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بأن امتحانات جميع الفِرق على مستوى كليات الجامعة، ستؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا.

وأضاف أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لتلاشي تفشي عدوى فيروس كورونا المُستجد بين صفوف طلابها، حيث أنه يوجد مسافة بين الطالب والأخر  داخل اللجان المُخصصة للإمتحانات، للإلتزام بالتباعد الجسدي، مُشيرًا إلى التشديد على ارتداء الطلاب للكمامات.

ويناشد "عزيز" طلاب جامعة سوهاج بإلتزامهم التباعد الجسدي بينهم وبين زملائهم قبل وعقب خروجهم من لجان الامتحانات، والإلتزام بعدم المُصافحة والتقبيل لعدم انتشار عدوى الوباء العالمي بين صفوفهم.


وكان الدكتور أحمد عزيز، قد أعلن موعد انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م، وذلك يوم السبت الموافق ٢٠ من فبراير القادم بجميع الكليات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة رقم ١٦٥ الذي عقد بمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi، بمقر الجامعة الجديد بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة وضع خطة منظمة للعملية الامتحانية من خلال المتابعة المستمرة من قبل إدارة الجامعة وعمداء الكليات، بالإضافة إلى التشديد علي تطبيق الإجراءات الإحترازية المتعارف عليها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية بالجامعة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فصل طلاب من 3 كليات بجامعة سوهاج لمخالفتهم إجرءات التصدي "لكورونا"

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح معهد تكنولوجيا المعلومات ITI

جامعة سوهاج للطلاب المصابين بكورونا: اعتذاركم عن الامتحانات مقبول

مؤسس حملة تنظيف المقابر بالصعيد يخضع للعزل المنزلي عقب إصابته بكورونا

20 فبراير.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة السادسة بالطب البشري

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يكشف مفاجأة حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي

ليفربول ضد برايتون.. محمد صلاح أساسيا وغياب أليسون وماني

البيت الأبيض يبحث إمكانية الكشف عن قائمة زوار ترامب خلال فترة حكمه

أحمد حسن يعلن تعاقد نجله مع نادى النجوم .. صور

حارس ليفربول: أكره مواجهة صلاح في التدريبات

بانون يشارك في جزء من مران الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاص الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لتناول الصنوبر

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح