رئيس جامعة سوهاج: امتحانات نصف العام لـ جميع الفِرق ورقيًا

صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، بأن امتحانات جميع الفِرق على مستوى كليات الجامعة، ستؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا.





وأضاف أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لتلاشي تفشي عدوى فيروس كورونا المُستجد بين صفوف طلابها، حيث أنه يوجد مسافة بين الطالب والأخر داخل اللجان المُخصصة للإمتحانات، للإلتزام بالتباعد الجسدي، مُشيرًا إلى التشديد على ارتداء الطلاب للكمامات.





ويناشد "عزيز" طلاب جامعة سوهاج بإلتزامهم التباعد الجسدي بينهم وبين زملائهم قبل وعقب خروجهم من لجان الامتحانات، والإلتزام بعدم المُصافحة والتقبيل لعدم انتشار عدوى الوباء العالمي بين صفوفهم.









وكان الدكتور أحمد عزيز، قد أعلن موعد انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م، وذلك يوم السبت الموافق ٢٠ من فبراير القادم بجميع الكليات.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة رقم ١٦٥ الذي عقد بمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi، بمقر الجامعة الجديد بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.



