الزراعة تصدر حزمة من الإجراءات الواجب مراعاتها لمزارعى المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر فبراير.





وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:





أولا: أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر

5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من اشعة الشمس خلال موسم النمو

6-الري الفوري بعد سقوط الأمطار حتي لا يحدث تراكم للأملاح حول الجزور

7-يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد

8-الالتزام بتوصيات و التركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري أو الرش الحشري و ذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج و تغيير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك

9-الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث احتراق الأوراق

10-التاكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة

11- إزالة السرطانات وهي النموات الموجودة اسفل منطقة التطعيم

12- تربيط الأفرع المائلة في صنف المانجو الكيت

13- يتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 1/2 سم بين البرج و الشمراخ و يتم وقف التقصيف في10/2 و ذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة.









ثانيا : التسميد

الراية الاولي : 2ك سلفات نشادر

الراية الثانية : 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة : 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الرابعة : 6 لتر من ( حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)

الرية الخامسة : 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.









ثالثا : برنامج الري





السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 18 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 25 لتر/ الشجرة





برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية

1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة و التي لا تحمل ثمار و يتم مقاومتها

لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

سليكرون 1 سم / الترماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

2-رش كبريت ميكروني بمعدل 2.5جم / لتر ماء لمقاومة البياض الدقيقي و اكاروس صدي اوراق المانجو و العنكبوت الاحمر في 1/2

3-رش اكس كلوريد النحاس بمعدل 4جم / لتر ماء +زيت معدني 1سم / لتر ماء في 8/2