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عبد الحكم: زيارة سعد الحريري تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر ولبنان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره سعد الحريرى
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شيرين عادل
قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة سعد الحريري تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر ولبنان، واطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاكل الاقتصادية التى تواجه لبنان.

وأشار "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الرئيس البنانى سعد الحريرى تم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية فى 22 أكتوبر الماضى فى أعقاب استقالة رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب فى أعقاب حادث انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الماضي.

ولفت إلى مرور 3 أشهر ونصف على تولى سعد الحريرى المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية ولم تنجح كافة جهود هذه الحكومة؛ نتيجة بعض المشاكل والعقبات التى تضعها بعض الأطراف اللبنانية فى إطار تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يؤكد دائما ضرورة حشد الدعم الدولى فى لبنان وخروجها من أزماتها الاجتماعية والسياسية. 

وأوضح أنه فى أعقاب انفجار مرفأ بيروت أكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها والاستعداد؛ لتسخير كافة الإمكانيات المصرية لمساعدة لبنان وقام أيضا الرئيس السيسى بتوجيه الحكومة فى تسيير جسر جوى إغاثى يتكون من 16 طائرة تحمل كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية وإقامة مستشفى ميدانى لعلاج مصابى انفجار مرفأ بيروت.

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